Durante le operazioni di abbordaggio della scorsa notte sono stati fermati 23 italiani a bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Tra loro ci sono cinque donne e diciassette uomini, oltre a una donna di origini italo-francesi. Le operazioni sono state condotte dalle forze di sicurezza e tutti i fermati sono stati portati in custodia. La vicenda riguarda un intervento in mare su imbarcazioni intercettate nelle ultime ore.

Sono cinque donne e diciassette uomini gli italiani fermati durante le operazioni di abbordaggio della scorsa notte delle barche della Global Sumud Flotilla, a cui si aggiunge una donna italo-francese. Secondo quanto si apprende, si tratta di Pietro Bertora, Giulio Bonistalli, Dario Alfredo Chiantello, Luca Cuzzato, Francesco Delli Santi, Gonzalo Nestor Fabian Di Pretoro, Gianfranco Frongia, Luca Gennari, Anna Ghedina, Francesco Gilli, Dario Ioseffi, Antonio La Piccirella, Lucio Leoni, Beatrice Lio, Angela Antonella Marsano, Ermenegilgo Molinari, Francesca Nardi, Elettra Negrini, Andrea Sceresini, Gian Nicola Tognocchi, Adriano Veneziani e Simone Zambrin.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, ecco i nomi dei 23 italiani fermati sulle barche intercettate

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