Il Comune di Lecco seleziona un dirigente per guidare l' area tecnica

È stato pubblicato sul portale inPA, dedicato al reclutamento nel settore pubblico, un bando di concorso pubblico per esami volto a selezionare un dirigente tecnico per il Comune di Lecco. La procedura di selezione riguarda la copertura di un posto vacante nell’area tecnica dell’ente locale. La domanda di partecipazione può essere presentata online secondo le modalità indicate nel bando.

È online, su inPA, il portale del reclutamento di personale per la pubblica amministrazione, il concorso pubblico per esami, per la copertura di un posto di dirigente tecnico del Comune di Lecco. La procedura selettiva fissa come termine per la presentazione delle domande le ore 12 di lunedì 8.🔗 Leggi su Leccotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

La differenza tra guidare e saper guidare bene. Il corso di Aci LuccaUna giornata dedicata alla sicurezza stradale, alla prevenzione e alla consapevolezza: è questo l’obiettivo del “Driving Test”, l’iniziativa promossa...

Italcitrus, affidata l'indagine tecnica sulla contaminazione dell'areaNella zona dell'ex stabilimento agrumario di Catona, da cui sono stati rimossi diversi manufatti con amianto, si svolgeranno carotaggi a varie...

Temi più discussi: Cinquant’anni di mondo - Diario di un documentarista; Il Comune di Lecco assume un conservatore dei musei. Lo stipendio; Il Comune aderisce alla Giornata mondiale della Croce Rossa / Notizie / Novità / Homepage; Sicurezza, il centrodestra di Boscagli governa ovunque ma fa campagna contro il Comune di Lecco.

Presentato il Maggio Calolziese: un fitto calendario di eventi grazie a Comune e Pro Loco lecconotizie.com/societa/calolz… via @Lecco Notizie x.com

Pantaloni per il viaggio di giugno? - reddit.com reddit

Il Comune di Lecco seleziona un dirigente per guidare l'area tecnicaSi tratta di una figura chiave nell'evoluzione della gestione pubblica. La procedura selettiva fissa come termine per la presentazione delle domande le ore 12 di lunedì 8 giugno 2026 ... leccotoday.it

Il Comune di Lecco assume un conservatore dei musei. Lo stipendioSelezione pubblica per esami al Comune di Lecco: stipendio da funzionario e contratto fisso per gestire il patrimonio del SiMUL e la nuova Villa Manzoni ... leccotoday.it