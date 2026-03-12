Italcitrus affidata l' indagine tecnica sulla contaminazione dell' area

Italcitrus ha ricevuto l'incarico di condurre un'indagine tecnica sulla contaminazione dell'area interessata. Attualmente, il sito rimane potenzialmente pericoloso per la salute pubblica, anche se nei piani è prevista la trasformazione in un'area verde urbana attrezzata. La situazione attuale evidenzia la necessità di approfondimenti e interventi specifici per garantire la sicurezza della zona.

Nella zona dell'ex stabilimento agrumario di Catona, da cui sono stati rimossi diversi manufatti con amianto, si svolgeranno carotaggi a varie profondità, come richiesto dalle linee guida regionali Diventerà un'area attrezzata di verde urbano, ma a oggi è ancora un sito potenzialmente pericoloso per la salute pubblica. Stiamo parlando dell'ex stabilimento Italcitrus di Catona, acquisito nel 2003 dal Comune di Reggio Calabria già in una gravissima condizione di degrado e al centro di importanti progetti di risanamento dell'attuale amministrazione. Dopo la demolizione dei fabbricati che ospitavano l'industria agrumaria, avviata lo scorso giugno, il cantiere del vetusto ecomostro ha lasciato macerie ad alto rischio per i detriti dei manufatti contenenti amianto.