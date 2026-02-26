Jutta Leerdam mette all’asta la tuta | offerte oltre i 10.000 euro

Una campionessa di pattinaggio di velocità ha deciso di mettere all’asta la sua tuta da gara, attirando offerte che superano i 10.000 euro. L’evento ha attirato l’attenzione di appassionati e collezionisti, desiderosi di aggiudicarsi un pezzo legato alle sue recenti prestazioni olimpiche. La decisione ha suscitato curiosità sul valore simbolico e affettivo di oggetti legati allo sport di alto livello.

Roma, 26 feb. (askanews) – Dopo aver incantato le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 con un oro e record olimpico nei 1000 metri e un argento nei 500 metri del pattinaggio di velocità, Jutta Leerdam ha scelto di prolungare l'onda emotiva delle sue imprese anche lontano dal ghiaccio.