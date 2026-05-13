Nel mondo del calcio, le discussioni si concentrano spesso sulle ambizioni delle squadre e sulle possibili ripercussioni dei risultati. Recentemente, si è parlato di come la vittoria di Napoli possa influenzare le prospettive di un allenatore, soprattutto nel confronto con la dirigenza. La qualità tecnica e le prestazioni sul campo sono al centro di queste valutazioni, mentre il successo della squadra azzurra apre nuovi scenari per il futuro.

Marchini La qualità, vostro onore. Sul tavolo del confronto con la dirigenza, la vittoria di Napoli può dare molta forza a Vincenzo Italiano. Perché la notte del ’Maradona’ conferma una verità assoluta del calcio, dove spesso si rifugiano gli allenatori e da cui scappano i presidenti: i giocatori forti fanno la differenza. Se li hai dalla tua parte, aumentano le chance di vittoria. E scendono, se gli altri ne hanno di più: è scientifico. Sul pallone respinto da Milinkovic-Savic al 91’, solo a tre giocatori su dieci sarebbe venuto in mente di fare una sforbiciata. E di quei tre, forse solo uno l’avrebbe colpita così bene da fare gol: ecco, Jonathan Rowe è quel numero uno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il commento. La vera partita ora è sul campo delle ambizioni

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Bologna e Italiano, è giunta l’ora. In settimana il tanto atteso incontro. Il futuro sulla bilancia delle ambizioniAppurato che a questo presente il Bologna non ha più nulla da chiedere, come il Cagliari ha palesato senza pietà, l’urgenza si declina al futuro.

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