Stasera alle 20.30 si tiene l'ultima recita di Olimpia Teodora al Carisport di Cesena, un impianto che ha visto la squadra vincere due scudetti in passato. Tuttavia, mentre si avvicina la conclusione della stagione teatrale, la società si prepara a affrontare la vera partita, quella che riguarda il futuro e le decisioni da prendere dopo questa ultima rappresentazione. La serata rappresenta quindi anche un momento di riflessione per tutti i coinvolti.

lle 20.30 di stasera, nel glorioso Carisport di Cesena (dove conquistò due scudetti, obbligata al campo neutro nell’epoca ante-Pala De Andrè) l’Olimpia Teodora chiude la propria stagione affrontando le locali della Angelini, in un match privo di ogni richiamo di classifica, essendo aritmeticamente già prime le ravennati e già salve le cesenati di Lucchi. Il risultato passa in ulteriore secondo piano, oscurato dalle frenetiche trattative in corso sul destino societario. Il presidente Poggi ha ancora poche settimane per trovare denaro fresco. Servono almeno 50mila euro subito per sanare le posizioni e ottenere le liberatorie del gruppo-squadra e almeno il doppio, in breve tempo, per ipotizzare la conferma di buona parte del gruppo che ha così ben figurato quest’anno e rimanere competitivi nella nuova categoria.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Olimpia Teodora, stasera l’ultima recita. Ma ora la vera partita la gioca la società

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