Il Manchester City ha battuto il Palace con un risultato di 3-0, grazie ai gol di Semenyo, Marmoush e Savinho. La vittoria permette ai Citizens di mantenere il secondo posto in classifica, a due punti dall'Arsenal, che si trova al vertice. A due giornate dalla fine del campionato, il City resta in corsa per la posizione di testa, mentre il Palace non ha segnato nessuna rete nella partita.

Il City non molla. Il netto 3-0 al Crystal Palace ispirato dal genio di Phil Foden tiene la parte blu di Manchester ancora in corsa per la Premier. A parità di partite, 36 per entrambe, l’Arsenal è avanti in classifica di due punti, 79 contro 77 e dovrà tenere il vantaggio lunedì in casa col Burnley, 24 ore prima dell’insidiosissima trasferta a Bournemouth (imbattuto da 16 gare) per la squadra di Guardiola. Il City col Palace ha fatto la sua parte nonostante i turnover e la finale di FA Cup di sabato contro il Chelsea: nemmeno una serata più da novembre che da maggio ha fermato la voglia della squadra di Guardiola di lottare fino alla fine. In fondo, come ricorda Pep, è proprio essere lì, sempre in corsa, che definisce le grandi squadre.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il City travolge il Palace e resta in scia dell'Arsenal: Guardiola è a -2 da Arteta

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