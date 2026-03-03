Premier League | l' Arsenal vince il derby contro il Chelsea ma il City resta in scia

L'Arsenal ha battuto il Chelsea nel derby di Londra, mantenendo la vetta della Premier League nonostante le difficoltà. La partita si è giocata in casa dei Gunners, che hanno ottenuto una vittoria importante. Il Manchester City continua a seguire da vicino, senza perdere terreno in classifica. La sfida tra le due squadre prosegue, con entrambe determinate a raggiungere i loro obiettivi.

Londra (Gran Bretagna) 2 marzo 2026 - L'Arsenal comincia a faticare in vetta, ma non molla la presa sul primo posto e lo fa vincendo contro il Chelsea il derby tra le mura amiche in una gara complicatissima. Il City però tiene altissima la pressione, vincendo una gara complicatissima contro il Leeds. Successo anche per il Manchester United, che sale al terzo posto, agganciando l'Aston Villa battuto dal fanalino di coda Wolverhampton. Successi anche per Liverpool e Brentford in posizioni da Europa, mentre, fatta eccezione per i Wolves, perdono tutte le ultime 8 della graduatoria, spaccando sempre più la classifica. Quarto ko consecutivo per il Tottenham di Igor Tudor, ora sempre più coinvolto nella lotta per non retrocedere.