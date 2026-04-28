Il caso Minetti raccontato dalle testate internazionali | i focus tra adozione e processo Ruby dell’ex consigliera

Le testate internazionali hanno dedicato attenzione al caso dell’ex consigliere coinvolto in questioni legate a un procedimento giudiziario e a un’adozione. La vicenda riguarda anche una grazia concessa in modo controverso e le indagini legate a un procedimento penale. La copertura giornalistica si concentra su dettagli relativi alle tappe processuali e sulla discussione pubblica intorno alla vicenda.

Lo “sgraziato” caso della grazia concessa a Nicole Minetti – svelato da un’inchiesta giornalistica del FattoQuotidiano – si sta diffondendo a macchia d’olio anche oltre i confini nazionali: a riportarne le vicende infatti – con sostanziali differenze che vanno dalla tempistica al focus d’attenzione – non sono solo le testate italiane ma anche molti media dell’ America Latina e Centrale. Partendo dall’approccio che hanno avuto i canali di informazione del Bel Paese, non c’è mistero alcuno sul momento specifico in cui si è dissipato l’alone di silenzio attorno a un’ inchiesta iniziata il 24 aprile: ieri, a partire dalle 16.05 – momento in cui il Quirinale ha chiesto in modo perentorio informazioni sul caso al Ministero della Giustizia – i giornali italiani hanno compreso che la bolla doveva scoppiare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il caso Minetti raccontato dalle testate internazionali: i focus tra adozione e processo Ruby dell’ex consigliera Notizie correlate Caso Minetti: l’Interpol scatta per svelare i misteri dell’adozione? Cosa sapere Il procuratore Gaetano Brusa attiva l'Interpol per indagare sull'adozione estera nel caso Minetti. Il caso di Nicole Minetti, il caso Ruby, le accuse, il compagno Giuseppe Cruciani e la grazia: cosa non tornaNicole Minetti, ex ballerina di Colorado ed ex consigliera lombarda del Pdl, che nel maggio 2010 andò a prendere Karima El Mahroug detta Ruby in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Nicole Minetti, la grazia ora è un caso. Chi è l’ex igienista dentale entrata in politica; Caso Minetti, lettera del Quirinale al ministero della Giustizia: ok a nuove verifiche. Lei si difende: Notizie lesive; Nicole Minetti, dalle feste in Uruguay ai buchi sull’adozione: tutto ciò che non torna sulla grazia; Minetti accusa il Fatto: Lesa la mia reputazione, agirò in giudizio. Ma non entra nel merito. Travaglio sul caso Minetti: Dalla vicenda Ruby alla grazia, ecco cosa è successoTorna al centro del dibattito il caso Ruby, con una ricostruzione dettagliata firmata da Marco Travaglio. Nel suo intervento, il direttore ripercorre tutte le tappe della vicenda: dall’arresto della g ... affaritaliani.it Grazia a Nicole Minetti, quali sono i 4 sospetti sul racconto dell'adozione del bambino in UruguayCosa non torna nel caso dell'adozione del bambino in Uruguay da parte di Nicole Minetti, alla base della grazia concessa da Mattarella ... virgilio.it La procura generale di Milano, qualora l'istanza di grazia di Nicole Minetti si rivelasse fondata su elementi incongruenti e non veritieri, trasmetterà gli atti alla procura per l'apertura di una indagine a carico dell'igienista dentale #ANSA - facebook.com facebook Grazia a Minetti, Meloni difende Nordio: “Mi fido, escludo le sue dimissioni. Le indagini le fa la magistratura, non il ministero” x.com