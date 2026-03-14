Diciassette mamme di bambini autistici, seguiti dall’associazione Omphalos Autismo & Famiglie Odv, hanno scritto il libro

Dalla solitudine della diagnosi alla forza di una comunità: è questo il filo conduttore di "Da Zero a Bluinfinito", il libro scritto da tredici mamme di bambini autistici seguiti dall’associazione Omphalos Autismo & Famiglie Odv nel laboratorio Blu Infinito di Recanati. Il volume nasce come una mano tesa alle famiglie che si trovano ad affrontare per la prima volta il percorso dell’autismo. Tredici capitoli e tredici storie autentiche che raccontano paure, domande e difficoltà, ma anche conquiste quotidiane. Particolarmente toccante il racconto di Kety Paglialunga, referente di Omphalos a Civitanova e madre di Filippo, oggi undicenne. "Ogni volta che arriva una nuova famiglia – racconta – torno con la memoria al 2016, al momento della diagnosi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’autismo raccontato dalle mamme

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