Punta Marina e il dramma dell’invasione dei pavoni – Il video

A Punta Marina, i pavoni rappresentano un problema quotidiano per i residenti. Gli esemplari, spesso in strada, causano incidenti e disturbano il riposo dei cittadini. Inoltre, si verificano danni a veicoli e strutture, mentre la presenza di questi uccelli porta anche a problemi di igiene pubblica. Un video mostra le conseguenze di questa invasione, che coinvolge diverse aree della zona.

Provocano incidenti per strada, non fanno dormire la cittadinanza, sporcano e danneggiano auto e tetti. Punta Marina, una località balneare e frazione di Ravenna, in Emilia-Romagna, non ne può più: è invasa dai pavoni. Gli eleganti pennuti stanno esasperando la popolazione, attirando sempre più servizi video nelle trasmissioni tv che stanno diventando, a loro modo, virali sui social. Continua l'inchiesta sui pavoni romagnoli: "gli danno da mangiare non solo la piadina, ma anche brioche, pasta e pezzi di pizza" https:t.coBYl2VcTQX5 pic.twitter.comjET3b2Fp6x — Il Grande Flagello (@grandeflagello) May 5, 2026 « Mangiano pane, piadine, quello che offrono le persone per strada», spiega esasperata una donna all’inviata Monica Raucci de La Vita in diretta.🔗 Leggi su Open.online

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La vita in diretta. . A Punta Marina i #pavoni aumentano: in questi giorni depongono le uova, fino 5/6 ogni femmina. Vuol dire che tra circa un mese, il loro numero potrebbe aumentare in modo esponenziale. E i residenti sono sempre più allarmati. #VitaInDirett - facebook.com facebook

Pavoni a Punta Marina: da “caso nazionale” a risorsa per il turismo naturalistico. Ambiente e Turismo: a Punta Marina il progetto per un habitat protetto per la colonia di pavoni. @OIPAItalia #Ambiente #Turismo #Animali #PuntaMarina #Mare x.com