Il cda di Siena secondo Statuto legge Capitali non attivata

Da ilgiornale.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consiglio di amministrazione di Siena si trova in una situazione diversa da quella descritta da alcune ricostruzioni. Secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla legge sulle Capitali, la recente disciplina sulla lista del consiglio non è stata attivata e non ha influenzato le dinamiche interne. Un rappresentante del consiglio ha precisato che le affermazioni in merito sono prive di fondamento dal punto di vista tecnico e giuridico.

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«La ricostruzione secondo cui la recente disciplina sulla cosiddetta lista del cda sarebbe all'origine della situazione determinatasi nel cda di Mps non è corretta sul piano tecnico e giuridico. L'esito dell'assemblea dello scorso aprile che ha visto la lista presentata dal socio Plt ottenere il 49% dei voti e conseguentemente 8 consiglieri, a fronte dei 6 tratti dalla lista del cda e del consigliere espresso dalla lista Assogestioni non deriva infatti dalla nuova normativa introdotta dalla Legge Capitali, bensì da una specifica scelta statutaria compiuta dall'assemblea straordinaria della banca del 4 febbraio scorso». Lo ha precisato il senatore di Fratelli d'Italia Fausto Orsomarso (foto), capogruppo in Commissione Finanze al Senato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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