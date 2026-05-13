Il cda di Siena secondo Statuto legge Capitali non attivata
Il consiglio di amministrazione di Siena si trova in una situazione diversa da quella descritta da alcune ricostruzioni. Secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla legge sulle Capitali, la recente disciplina sulla lista del consiglio non è stata attivata e non ha influenzato le dinamiche interne. Un rappresentante del consiglio ha precisato che le affermazioni in merito sono prive di fondamento dal punto di vista tecnico e giuridico.
«La ricostruzione secondo cui la recente disciplina sulla cosiddetta lista del cda sarebbe all'origine della situazione determinatasi nel cda di Mps non è corretta sul piano tecnico e giuridico. L'esito dell'assemblea dello scorso aprile che ha visto la lista presentata dal socio Plt ottenere il 49% dei voti e conseguentemente 8 consiglieri, a fronte dei 6 tratti dalla lista del cda e del consigliere espresso dalla lista Assogestioni non deriva infatti dalla nuova normativa introdotta dalla Legge Capitali, bensì da una specifica scelta statutaria compiuta dall'assemblea straordinaria della banca del 4 febbraio scorso». Lo ha precisato il senatore di Fratelli d'Italia Fausto Orsomarso (foto), capogruppo in Commissione Finanze al Senato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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