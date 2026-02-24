Banco Bpm approva il nuovo statuto con l’ok anche del socio Crédit Agricole in vista l’assemblea dei soci per rinnovare il cda

Banco Bpm ha approvato il nuovo statuto dopo aver ricevuto il via libera anche del socio Crédit Agricole, in vista dell'assemblea che eleggerà il nuovo consiglio di amministrazione. La modifica riguarda principalmente le regole di governance e la distribuzione delle responsabilità interne. L’assemblea dei soci si terrà tra poche settimane, con l’obiettivo di rinnovare la direzione strategica della banca. La discussione si focalizza ora sulle prossime scelte di gestione.

Milano, 24 febbraio 2026 – Governance, regole e assetti di potere. Banco Bpm archivia un passaggio chiave verso il rinnovo del board. L’assemblea dei soci ha approvato ieri le modifiche statutarie necessarie ad armonizzare la disciplina della lista del cda alla Legge Capitali, rafforzando al contempo la rappresentanza delle minoranze. Il via libera è arrivato con una maggioranza schiacciante: 95,4% dei voti favorevoli, oltre duemila soci presenti e più del 65% del capitale rappresentato. Il cuore della riforma riguarda la composizione del consiglio di amministrazione. Alle minoranze saranno riservati da un minimo di tre a un massimo di sei posti, ampliando gli spazi di rappresentanza e adeguando la governance al nuovo quadro normativo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Crédit Agricole - Banco BPM, richiesti da Parigi 4 posti nel Cda di Piazza Meda e possibile nomina dg e presidente

Crédit Agricole sale oltre il 20% di Banco BPM: via libera della BceIl Crédit Agricole ha superato il 20% di Banco BPM, ottenendo l’autorizzazione dalla Banca centrale europea il 9 gennaio 2026.

