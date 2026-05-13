Il caso dell’invito dell’Ue ai talebani la lettera di Bruxelles sui migranti che fa discutere | qual è la situazione in Afghanistan

La Commissione europea ha confermato di aver invitato funzionari talebani a Bruxelles per un incontro tecnico riguardante i migranti afghani. La comunicazione è arrivata ieri e ha riacceso il dibattito sulla gestione dei rimpatri e sulla situazione in Afghanistan. L'iniziativa ha suscitato reazioni e ha fatto discutere l’opinione pubblica e le istituzioni europee. La discussione riguarda principalmente le modalità di collaborazione e le implicazioni legate alla crisi migratoria.

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L’Ue torna a discutere di rimpatri. Questa volta il focus è sui migranti afghani. La Commissione europea ha confermato ieri di aver invitato a Bruxelles funzionari dei talebani per un «incontro tecnico» sul tema. A renderlo noto è stato Markus Lammert, portavoce europeo per gli Affari interni, durante il briefing quotidiano con la stampa al palazzo Berlaymont. «La Direzione generale Affari interni della Commissione, insieme al ministero della Giustizia svedese, ha inviato una lettera alle autorità de facto dell’Afghanistan per verificare la disponibilità a partecipare a un incontro tecnico a Bruxelles». Non si tratta di un riconoscimento...🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rimpatri, UE: “Inviato invito ai talebani per incontro a Bruxelles”BRUXELLES – “La Dg Affari interni della Commissione Ue, insieme al ministero della Giustizia svedese, ha inviato una lettera alle autorità de facto... Afghanistan, Bruxelles dialoga con i talebani sui rimpatriRoma, 21 aprile 2026 – La Commissione europea conferma che sono in corso contatti tecnici con le autorità de facto afghane sul dossier dei rimpatri e... Argomenti più discussi: Ue, inviato invito ai talebani per un incontro tecnico a Bruxelles; Ue, inviato invito ai talebani per un incontro tecnico a Bruxelles; Biennale Arte 2026, Buttafuoco difende l’autonomia: Russia, Ue e proteste nella pre-apertura. Rolls?Royce apre un nuovo stabilimento di produzione a Bristol per supportare i motori di nuova generazione - reddit.com reddit