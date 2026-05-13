Il caso della distilleria clandestina scoperta a Treviso sequestrati 11mila litri di vino e 500 di grappa

A Treviso, le forze dell'ordine hanno trovato una distilleria clandestina che produceva e stoccava vino e grappa senza autorizzazioni. Durante l'operazione sono stati sequestrati circa 11 mila litri di vino e 500 litri di grappa. Due persone sono state denunciate per evasione di accise e produzione illecita di alcolici. La scoperta si inserisce in un'azione più ampia contro le attività non autorizzate nel settore.

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Due persone sono state deferite e ingenti quantitativi di alcolici sequestrati dalla Guardia di Finanza e dall’ICQRF nell’area opitergina. Una distilleria clandestina è stata individuata e posta sotto sequestro, insieme a grappa, vinaccia e vino non tracciato, nell’ambito di un’azione volta a contrastare la fabbricazione clandestina di alcole e la sottrazione al pagamento dell’accisa sulle bevande alcoliche. Operazione congiunta tra Guardia di Finanza e ICQRF Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso avvio grazie a un controllo stradale effettuato dai finanzieri della Tenenza di Oderzo. Durante il servizio, è stato fermato un veicolo commerciale che trasportava 750 litri di vino senza la documentazione necessaria per garantirne la tracciabilità.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Il caso della distilleria clandestina scoperta a Treviso, sequestrati 11mila litri di vino e 500 di grappa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Scoperta distilleria clandestina a Treviso, sequestrati 11 mila litri di vino e 500 di grappa Treviso, blitz nella distilleria: 11.000 litri di vino sequestrati? Domande chiave Dove si nascondeva esattamente l'impianto di produzione illegale? Come facevano i produttori a evitare i controlli sanitari? Chi... Temi più discussi: SCOPERTA DISTILLERIA CLANDESTINA NELLA MARCA; FINANZA | Scoperta distilleria clandestina nel Trevigiano, due indagati; Distilleria abusiva scoperta nell'opitergino: sequestrati migliaia di litri di alcolici - VIDEO; Anastasia riaccende le luci del negozio sfitto e apre una fioreria: In centro mancava, così salvo il Quadrilatero. #GdiF #Treviso scoperta distilleria clandestina nell’opitergino. Sequestrati 11 mila litri di vino e oltre 500 litri di alcolici. #NoiconVoi #cittadinoinformato #informareperconoscere x.com Treviso, scoperta distilleria clandestina a Oderzo: sequestrate cisterne con 500 litri di grappaL'indagine partita da un furgone con 750 litri di vino senza documentazione: controlli in cantina, trovati alcolici senza contrassegni ... corrieredelveneto.corriere.it Scoperta distilleria clandestina: sequestrati 11 mila litri di vino e 500 litri di alcoliciL’intervento della Guardia di Finanza di Treviso, insieme all’Ufficio ICQRF, trae da un controllo ad Oderzo di un veicolo che trasportava 750 litri di vino senza documentazione Maxi sequestro della Gu ... ambienteambienti.com