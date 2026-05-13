Il caso Bolloré e la minaccia degli oligarchi alla democrazia

Durante il festival di Cannes, sono state organizzate proteste contro la presenza di un noto miliardario coinvolto in questioni legate alla sua influenza nel settore dei media. Le contestazioni si sono concentrate sulle accuse di accumulo di potere da parte di un gruppo di oligarchi che, secondo alcuni, potrebbero mettere a rischio la pluralità democratica. La discussione pubblica si è accesa intorno alle attività di questa figura e alle sue interazioni con diverse imprese e istituzioni.

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