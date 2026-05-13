Il caso Bolloré e la minaccia degli oligarchi alla democrazia
Durante il festival di Cannes, sono state organizzate proteste contro la presenza di un noto miliardario coinvolto in questioni legate alla sua influenza nel settore dei media. Le contestazioni si sono concentrate sulle accuse di accumulo di potere da parte di un gruppo di oligarchi che, secondo alcuni, potrebbero mettere a rischio la pluralità democratica. La discussione pubblica si è accesa intorno alle attività di questa figura e alle sue interazioni con diverse imprese e istituzioni.
L’apertura del festival di Cannes e le proteste contro lo strapotere del miliardario di estrema destra Vincent Bolloré sul mondo del cinema hanno richiamato l’attenzione su una questione estremamente delicata, che non riguarda solo Bolloré né solo la Francia, ma che trova qui un punto nevralgico, a un anno appena dalle elezioni che potrebbero vedere per la prima volta le forze del nazionalpopulismo antieuropeo – il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella – andare al potere in quello che è di fatto, assieme alla Germania, il paese guida dell’Unione europea. Ieri seicento professionisti del cinema francese hanno pubblicato un...🔗 Leggi su Linkiesta.it
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