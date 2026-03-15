Peter Thiel il nuovo mondo degli oligarchi oltre la democrazia

Un nuovo rapporto tra potere e denaro si sta delineando nel panorama internazionale, con figure come Peter Thiel al centro di un cambiamento che va oltre le tradizionali strutture democratiche. Mentre il populismo di Donald Trump si fa strada, alcuni individui e gruppi cercano di consolidare la loro influenza attraverso mezzi e strategie che sfidano i modelli convenzionali di governance.

Il profilo del Ceo di Palantir Ai vertici un sovranoCeo che governi con efficienza, e un consiglio di "saggi": software operativo di una società eugenetica Il profilo del Ceo di Palantir Ai vertici un sovranoCeo che governi con efficienza, e un consiglio di "saggi": software operativo di una società eugenetica I fanatismi complementari che si adoperano, dietro al populismo di Donald Trump, per rivoluzionare la società a loro somiglianza, trovano in Peter Thiel un anello di congiunzione fra cristo nazionalismo e tecno autoritarismo. Thiel è famigerato per aver dichiarato che «la democrazia è incompatibile con la libertà» in Education of a Libertarian, un saggio del 2009 che sintetizzava la critica liberista alle democrazie liberali come freni insopportabili al libero mercato. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Peter Thiel, il nuovo mondo degli oligarchi «oltre» la democrazia Articoli correlati Leggi anche: Il Signore degli algoritmi Peter Thiel e la nascita della nuova Silicon Valley Leggi anche: Peter Thiel, il vero architetto del nuovo ordine mondiale? L’intervista di Franz Baraggino a Luca Ciarrocca Aggiornamenti e contenuti dedicati a Peter Thiel Temi più discussi: Le lezioni di Peter Thiel sull’Anticristo - Appunti; La geopolitica apocalittica di Peter Thiel; Il mondo oscuro di Peter Thiel, dall'Anticristo alla modernità stagnante: tutte le ossessioni dell'imprenditore amico di Trump; Nella mente di Thiel, l’ideologo di Trump - Left. Il mondo oscuro di Peter Thiel: tutte le ossessioni dell'imprenditore amico di Trump | A Roma «darà lezioni sull'Anticristo»Il creatore di Palantir a Roma per quattro giorni di conferenze sull'Anticristo ... msn.com Sì, Peter Thiel di Palantir sarà a Roma per parlare dell’AnticristoConfermata la presenza nella Capitale dell’astro nascente della Silicon Valley, vicino al presidente Donald Trump: il programma è top secret. Ma le opposizioni chiedono di sapere se sono previsti inco ... wired.it nel film "The Social Network" si racconta del ruolo di Peter Thiel nell'ascesa di Mark Z al controllo di FB. Thiel finanzia MZ e lo convince ad aumentare il numero delle azioni della società in modo da annacquare e in sostanza annullare quelle del co-fondatore x.com La guerra in Medio Oriente, gli USA da Trump a Peter Thiel e il dibattito sul referendum giustizia nella puntata di sabato 14 marzo 2026 - facebook.com facebook