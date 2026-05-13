Il capolavoro pittorico genovese restaurato torna al suo posto
Una pala del pittore genovese Giovanni Andrea De Ferrari, raffigurante San Francesco che presenta a Cristo e alla Vergine i santi patroni Luigi IX di Francia ed Elisabetta di Portogallo, è stata rimossa dall’altare maggiore di una chiesa cittadina per un intervento di restauro. Dopo il lavoro di recupero, l’opera è stata rimessa al suo posto, ripristinando così la sua posizione originale all’interno della chiesa.
La pala del pittore genovese Giovanni Andrea De Ferrari raffigurante San Francesco presenta a Cristo e alla Vergine i santi patroni Luigi IX re di Francia ed Elisabetta regina di Portogallo è tornata sull’altare maggiore della chiesa di San Nicolosio.L’opera è stata restaurata ed esposta al.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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