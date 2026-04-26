Maurizio Battista torna con il suo ultimo show | il Tour 2025 26 fa tappa al Politeama Genovese
Il comico e attore Maurizio Battista si esibirà al Politeama Genovese nei giorni 28 e 29 aprile, portando avanti il suo Tour 202526. Lo spettacolo prevede l'inclusione di ospiti, aneddoti e momenti di comicità tipici del suo stile. La tournée continua a coinvolgere diverse città italiane, con Battista che presenta il suo ultimo spettacolo in scena.
Maurizio Battista torna al Politeama Genovese martedì 28 e mercoledì 29 aprile: l'amatissimo comico, attore, conduttore e regista prosegue nel Tour 202625 portando in scena il suo ultimo spettacolo tra ospiti, aneddoti e la sua inconfondibile comicità. Due serate all'insegna della risata.🔗 Leggi su Genovatoday.it
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