Maurizio Battista torna con il suo ultimo show | il Tour 2025 26 fa tappa al Politeama Genovese

Il comico e attore Maurizio Battista si esibirà al Politeama Genovese nei giorni 28 e 29 aprile, portando avanti il suo Tour 202526. Lo spettacolo prevede l'inclusione di ospiti, aneddoti e momenti di comicità tipici del suo stile. La tournée continua a coinvolgere diverse città italiane, con Battista che presenta il suo ultimo spettacolo in scena.