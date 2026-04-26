Miura SV il capolavoro restaurato | Lamborghini brilla all' Anantara Concorso Roma

Durante l'Anantara Concorso Roma, uno degli appuntamenti dedicati alle auto sportive italiane più famose, è stata presentata una Miura SV restaurata, che ha attirato l'attenzione degli appassionati presenti. La vettura, recentemente sottoposta a interventi di restauro, è stata esposta tra le altre icone dell'automobilismo italiano. La manifestazione si è tenuta presso una location di alto livello, con partecipanti provenienti da vari Paesi europei.

L'ultimo capolavoro del Lamborghini Polo Storico al centro della prima edizione dell'Anantara Concorso Roma. Dal 16 al 19 aprile, la terrazza del Pincio che circonda la Casina Valadier è stata la cornice per la rassegna internazionale dedicata alle sportive italiane più celebri della storia, ancora oggi capaci di emozionare appassionati e collezionisti che si contendono i pochi esemplari superstiti a suon di milioni. Il contesto ideale per ospitare anche quella che viene considerata la prima supercar stradale della storia, la Lamborghini Miura. Per celebrare il 60° anniversario dal debutto del 1966, Lamborghini Polo Storico ha presentato al pubblico presente una fiammante Miura SV del 1972, riportata alla configurazione originale dopo tre anni di lavoro che ha richiesto un lungo periodo di ricerca.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Miura SV, il capolavoro restaurato: Lamborghini brilla all'Anantara Concorso Roma Notizie correlate Rinascita Lamborghini: la Miura SV del ’72 torna perfetta a RomaLa Capitale italiana ha ospitato la prima edizione dell’Anantara Concorso Roma, un evento dedicato al patrimonio automobilistico d’epoca che ha... La Capitale debutta nel circuito dei concorsi d’eleganza con Anantara Concorso RomaIl prossimo 16 aprile Roma entrerà ufficialmente nella geografia internazionale dei concorsi d’eleganza. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Lamborghini, a Roma l'ultimo 'capolavoro' del Polo Storico, tre anni di lavoro per una Miura SV; Lamborghini ha svelato ad Anantara Concorso Roma una Miura SV del '72 restaurata; Lamborghini Miura SV restaurata: debutto al Concorso Roma 2026; Quando le auto d'epoca tornano a Roma dopo 90 anni per l'Anantara Concorso Roma. Lamborghini, a Roma l’ultimo ‘capolavoro’ del Polo Storico, tre anni di lavoro per una Miura SV(Adnkronos) - E' frutto di un progetto geniale - quello della prima supercar della storia - ma anche il risultato, in tempi più recenti, di una dedizione e di ... vicenzareport.it Miura SV: a Roma risorge la prima supercar della storiaLamborghini Polo Storico firma un restauro da oreficeria. All’Anantara Concorso Roma la Miura torna regina, come se il ’69 fosse ieri ... motorbox.com Anantara Concorso Roma, la Maserati V4 Sport Zagato del 1932 è Best of Show - facebook.com facebook Anantara Concorso Roma, Maserati tra Classiche e supercar ift.tt/QKauUXf x.com