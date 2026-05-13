il campionato italiano di calco agli ultimi verdetti

A due turni dalla fine del campionato, alcune squadre hanno già annunciato il loro destino. Il Pisa e il Verona sono stati matematicamente retrocessi, con quest’ultimo che sembra aver provato almeno un po’ di rammarico per il risultato. Le partite rimanenti non cambieranno più la classifica di queste due squadre, che si trovano ormai in fondo alla graduatoria.

Mancano due giornate al termine del Campionato e alcuni verdetti sono già stati assegnati. Pisa e Verona sono già matematicamente retrocesse non senza qualche rimpianto soprattutto per il Verona. Gli scaligeri le ultime partite le hanno perse spesso di misura dando l’impressione di giocarsele fino alla fine. A contendersi la lotta per l’ultimo posto disponibile in serie A sono Lecce e Cremonese, separati da un punto in classifica (32 -31). La Cremonese, battendo il Pisa nettamente in casa per 3 a 0, e la contemporanea sconfitta in casa del Lecce contro la Juventus in un testa-coda emozionante, ha ridato speranza ai Grigiorossi. Campionato italiano, l’Inter vuole anche la Coppa Italia.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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