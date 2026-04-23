La situazione Numerosi verdetti da pronunciare negli ultimi 180’

Negli ultimi 180 minuti di gioco sono stati emessi diversi verdetti nel girone E della Serie D. Finora, la matematica ha sancito due decisioni: la promozione del Grosseto in Serie C e la retrocessione del Sansepolcro in Eccellenza. Questi risultati hanno definito le sorti di alcune squadre e chiuso ufficialmente alcuni campionati, lasciando ancora in sospeso altri incontri e possibili cambiamenti.

A oggi, la matematica, nel girone E della Serie D, ha dato soltanto due verdetti: la promozione del Grosseto in Serie C e la retrocessione del Sansepolcro in Eccellenza. Tutti gli altri responsi si decideranno nelle prossime due giornate. Nella parte alta della graduatoria, il Tau Altopascio, il Prato e il Siena sanno già di partecipare ai play off, ma non in quale posizione: chi terminerà la stagione al secondo o al terzo posto giocherà in casa, chi si classificherà quarto o quinto, giocherà fuori. La battaglia è apertissima, la classifica dice infatti: Tau e Prato 57; Siena 56; Seravezza Pozzi 55; Terranuova Traiana 50. Se la squadra di Voria, nelle prossime due partite affronterà il Camaiore, in trasferta, e il Trestina, in casa, il Tau se la vedrà con il Terranuova Traiana, in casa e il Follonica Gavorrano, in trasferta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La situazione. Numerosi verdetti da pronunciare negli ultimi 180’ Notizie correlate Leggi anche: L’avversario di turno. Cannara in ripresa. Sono 4 i punti negli ultimi 180’ Sharon Stone dalla recitazione alla pittura. E mentre dipinge parla con le anime dei morti. Un dono nato dal dolore per la perdita di numerosi familiari negli ultimi anniL’attrice di Basic Instinct ha rivelato di comunicare con gli spiriti mentre crea i suoi quadri.