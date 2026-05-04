Il campionato di Serie D si avvia alla conclusione, ma alcune decisioni sono ancora da definire. Sono stati resi noti i risultati finali di alcune squadre, mentre altre devono ancora disputare gli spareggi previsti dal calendario. Le gare di recupero si svolgeranno nelle prossime settimane, determinando le posizioni finali e le qualificate ai prossimi tornei nazionali. La stagione si avvia così verso la conclusione, con alcune partite ancora da giocare.

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© Ilsipontino.net - Serie D, il campionato non finisce: i verdetti e gli spareggi da disputare

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