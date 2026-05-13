Il Basket College Novara esce dai playoff | al PalaSartorio vince Savigliano
Il Basket College Novara ha concluso la propria avventura nei playoff dopo la sconfitta contro Savigliano al PalaSartorio. La partita si è svolta martedì sera, segnando la fine del percorso per la squadra locale. I giocatori di Novara non sono riusciti a mantenere il passo, e Savigliano si è imposto con un punteggio favorevole. La sfida ha visto entrambe le formazioni impegnate in un confronto intenso fino alla fine.
La corsa playoff del Basket College Novara si interrompe al PalaSartorio. Nella serata di martedì, la Co.Ga.L. Basket Savigliano si è imposta per 97-88, chiudendo la serie e ottenendo la qualificazione alle semifinali per la promozione in serie b. Per Novara si chiude una stagione vissuta oltre.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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