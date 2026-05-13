Il Basket College Novara esce dai playoff | al PalaSartorio vince Savigliano

Il Basket College Novara ha concluso la propria avventura nei playoff dopo la sconfitta contro Savigliano al PalaSartorio. La partita si è svolta martedì sera, segnando la fine del percorso per la squadra locale. I giocatori di Novara non sono riusciti a mantenere il passo, e Savigliano si è imposto con un punteggio favorevole. La sfida ha visto entrambe le formazioni impegnate in un confronto intenso fino alla fine.

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