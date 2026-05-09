Basket College Novara lancia Road to the Future | un nuovo piano per il settore giovanile

Il Basket College Novara ha presentato "Road to the Future", un progetto strategico interamente dedicato al settore giovanile. L'iniziativa coinvolge le categorie dall'under 13 all'under 19 con l'obiettivo di creare un percorso tecnico e formativo che colleghi direttamente il vivaio alla prima.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Basket College Novara… il bilancio di fine anno del presidente Andrea Delconte

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