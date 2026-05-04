Basket College l' impresa è servita | Novara torna ai playoff di serie C dopo 12 anni

Il Basket College Novara ha ottenuto la qualificazione ai playoff di serie C dopo 12 anni grazie alla vittoria per 78-75 contro Bea Chieri, una partita giocata con intensità e determinazione. La squadra ha conquistato il risultato in una sfida combattuta fino all'ultimo secondo, assicurandosi così l'accesso alla fase successiva del campionato. La vittoria rappresenta un traguardo importante per il club, che torna in post-season dopo una lunga assenza.

Il Basket College Novara è ai playoff. Con una vittoria di nervi e talento contro Bea Chieri (78-75), il Basket College Novara stacca il pass per i playoff di serie C. Un risultato che sa di storia: era infatti dal 2012 che la palla cittadina non raggiungeva una post-season in un campionato.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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