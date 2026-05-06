Una notizia proveniente dalla Spagna segnala che un giovane calciatore è al centro dell'attenzione di un importante dirigente sportivo. Secondo una pubblicazione sportiva, il giocatore è considerato un obiettivo di grande interesse per il club del dirigente, che avrebbe mostrato un forte interesse per il ragazzo. La stagione attuale non è ancora conclusa, ma le trattative di mercato sono già in pieno fermento.

2026-05-05 12:32:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: La stagione non è ancora finita. e il mercato è già in movimento. Soprattutto dentro Italia. IL ‘ re del mercato del calcio ‘ per eccellenza stanno già cominciando a fare ‘merletto al tombolo’. Nel Juve si preoccupa di come ‘quadrare i conti’ in caso di possibile “non classificazione” per il Lega dei Campioni: sono stanze, con un punto di vantaggio sulla Roma con tre giorni rimasti per giocare. Kenan Yildiz e il suo gol spettacolare contro il PSV Nel caso si rimanesse fuori, sarebbe ora di fare il ‘merletto al tombolo’.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Kenan Yildiz è il ragazzo dei desideri di Florentino Pérez”

Notizie correlate

Yildiz Real Madrid: Florentino Perez pronto ad andare all’assalto nel caso sfumasse la qualificazione Champions. Novitàdi Luca FiorettiYildiz Real Madrid, la dirigenza teme l’assalto dei Blancos in caso di una clamorosa esclusione dalla prossima edizione della...

Real Madrid, Arbeloa ai saluti: Florentino Pérez punta il ritorno di MourinhoIl Real Madrid ha ufficialmente avviato le grandi manovre per la successione di Alvaro Arbeloa.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Un esempio di leadership. Auguri, Kenan!: è il compleanno di Yildiz e la Juve lo celebra così; Perché Yildiz non gioca Milan-Juventus: è convocato e in panchina? Il motivo dell'assenza dal big match; Juventus, Kenan Yildiz alla CBS: Felice di essere qui, Spalletti è fantastico. Hazard il mio idolo, legato alle maglie di Leao e Modric; Juve, le condizioni di Yildiz e Thuram.

Calciomercato Juve | Yildiz al Real Madrid? Il puntoIl sito Juvenews.eu di titolarità di Geo Editrice S.r.l. con sede in Roma, via Bomarzo 34, C.F./PI 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabile dei ... juvenews.eu

Juve, oggi compie gli anni Kenan Yildiz: gli auguri del clubIl gioiellino della Juventus festeggia oggi il suo ventunesimo compleanno. Leggiamo gli auguri della società bianconera. juvenews.eu

Kenan #Yildiz che celebra il suo compleanno in famiglia e con amici stretti #Juventus #Juve #FinoAllaFine - facebook.com facebook