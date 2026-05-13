Florentino Perez fuori giri nella conferenza del Real | Fate parlare quella ragazza voi siete brutti

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Perez ha tenuto una vivace conferenza stampa nella quale ha usato una frase che ha scatenato polemiche riferendosi a una giornalista.🔗 Leggi su Fanpage.it

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