Il bar Gamberini di via Ugo Bassi ha riaperto dopo una chiusura durata alcuni giorni. La storica pasticceria aveva sospeso le attività a causa del mancato pagamento di alcune bollette da parte dell’ex proprietà, che aveva reso il locale inutilizzabile. La riapertura è avvenuta recentemente, ma la situazione legata alle morosità è ancora oggetto di attenzione.

La chiusura del bar Gamberini è durata solo pochi giorni. La storica pasticceria di via Ugo Bassi non se la passa benissimo: l’ex proprietà ha mancato il pagamento di alcune bollette, fattore che ha reso di fatto inutilizzabile il locale.Questa mattina il via vai sotto il portico e nel dehor di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il bar Vittoria ha riaperto, una gestione sociale per dare nuova vita allo storico locale | FOTO E VIDEOTaglio del nastro per il progetto di inclusione lavorativa della cooperativa Gea e di Angsa che riaccende l'insegna al civico 1 di piazza della...

Chiude "temporaneamente" il bar Gamberini: paura per i lavoratori, il sindacato scende in campoLa chiusura del bar Gamberini di Bologna accende preoccupazione tra dipendenti, clienti abituali e mondo sindacale.

Temi più discussi: Gamberini, crisi e debiti dopo 119 anni di attività. Pasticceria chiusa: rebus sulla riapertura; Chiude temporaneamente il bar Gamberini: paura per i lavoratori, il sindacato scende in campo; Gamberini riapre oggi e cambia proprietà. Sindacati preoccupati; 5,8 milioni di cittadini rinunciano alle cure: Legacoop lancia il Progetto Salute per una nuova filiera della cura.

ZABRINSKI S.A.S. DI MOSNA VITTORIO E C. IN LIQUIDAZIONE - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Riaperta la storica pasticceria Gamberini di Bologna. Ma la crisi non è ancora passataIl locale affollato di clienti abituati alla sosta in via Ugo Bassi. La Cgil promette: Massima attenzione la vertenza in corso ... ilrestodelcarlino.it

Gamberini riapre oggi e cambia proprietà. Sindacati preoccupatiPagata la bolletta dell’acqua, da oggi tornano caffè, pasticcini e aperitivi. Ma la vicenda del caffè Gamberini, che nel 2006 si è aggiudicato il titolo di Locale storico d’Italia, è tutt’altro che ... bologna.repubblica.it