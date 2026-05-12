Chiude temporaneamente il bar Gamberini | paura per i lavoratori il sindacato scende in campo

Da bolognatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bar Gamberini di Bologna ha annunciato una chiusura temporanea, suscitando apprensione tra i lavoratori e i clienti abituali. La decisione è stata comunicata senza indicare una data di riapertura, mentre il sindacato ha già dichiarato di monitorare la situazione e di intervenire se necessario. La notizia ha generato discussioni tra chi frequenta il locale e tra le rappresentanze dei lavoratori.

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La chiusura del bar Gamberini di Bologna accende preoccupazione tra dipendenti, clienti abituali e mondo sindacale. Lo storico locale di via Ugo Bassi, uno dei nomi più conosciuti del centro cittadino, ha abbassato temporaneamente le saracinesche, aprendo interrogativi sul futuro dell’attività e.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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