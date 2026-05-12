Chiude temporaneamente il bar Gamberini | paura per i lavoratori il sindacato scende in campo

Il bar Gamberini di Bologna ha annunciato una chiusura temporanea, suscitando apprensione tra i lavoratori e i clienti abituali. La decisione è stata comunicata senza indicare una data di riapertura, mentre il sindacato ha già dichiarato di monitorare la situazione e di intervenire se necessario. La notizia ha generato discussioni tra chi frequenta il locale e tra le rappresentanze dei lavoratori.

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