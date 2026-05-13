Il bar del paese e le novità dei market | ecco il tour

Il bar del paese e i negozi del mercato sono stati al centro di un giro tra i luoghi più frequentati dai giovani. Durante il tour si è parlato di spazi dove si può condividere un momento di relax e di confronto, ma anche di quei locali che rappresentano punti di riferimento per la comunità. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di esprimere le proprie opinioni su questi spazi e di raccontare cosa significano per loro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Veramente ci volete conoscere? Veramente possiamo dire ciò che pensiamo? Veramente possiamo scrivere noi ragazzi? Allora, ecco i luoghi del cuore che fanno parte del nostro "mondo". Un posto fantastico per fare un “pit stop", per passare un po’ di tempo con i familiari, o per rilassarsi è il Bar Turismo, davanti all’Itis a Bibbiena Alta. Ci sono tanti gusti di gelato, ci possono fare la granita e il bubble tea o caffè. Per mangiare qualsiasi cosa, ci sono posti a sedere sia all’interno sia all’esterno del locale. Un altro posto importante per noi, è il Palacalcetto che si trova a Bibbiena Bassa. È bellissimo perché si può giocare a calcio e ci sono festeggiati tanti compleanni.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il bar del paese e le novità dei market: ecco il tour ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Camping naturiste Les Manoques : luxe, nature et esprit de famille Notizie correlate Cento canzoni con Nino Frassica: "Al bar del paese le prime gag"Da ’Quelli della Notte’ e ’Indietro tutta’ con Renzo Arbore al ruolo cult del maresciallo Cecchini nella serie ’Don Matteo’ passando per libri cult... Achille Lauro, nel 2027 il tour negli stadi: ecco le date dei concertiDopo un tour nei palazzetti interamente sold-out, Achille Lauro chiude un capitolo fondamentale del suo percorso live, confermandosi tra i performer... Argomenti più discussi: Il bar del paese e le novità dei market: ecco il tour; Dalle colazioni all’aperitivo: a Verrès la novità si chiama Bar Amore Mio; Lite in un bar di Enego, intervengono i carabinieri di Solagna; La messa celebrata nel bar del paese. Buongiorno. Alle ore 14.00 vi aspetto in diretta su Rai1 con una nuova puntata di Bar Centrale. Questa settimana faremo tappa a Longiano, caratteristico borgo della Romagna dove il bar di paese diventa ancora una volta luogo di incontro, racconti e punti di v x.com Questo potrebbe essere il mio obiettivo finale reddit