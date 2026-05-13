Il bar del paese e le novità dei market | ecco il tour

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bar del paese e i negozi del mercato sono stati al centro di un giro tra i luoghi più frequentati dai giovani. Durante il tour si è parlato di spazi dove si può condividere un momento di relax e di confronto, ma anche di quei locali che rappresentano punti di riferimento per la comunità. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di esprimere le proprie opinioni su questi spazi e di raccontare cosa significano per loro.

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Veramente ci volete conoscere? Veramente possiamo dire ciò che pensiamo? Veramente possiamo scrivere noi ragazzi? Allora, ecco i luoghi del cuore che fanno parte del nostro "mondo". Un posto fantastico per fare un “pit stop", per passare un po’ di tempo con i familiari, o per rilassarsi è il Bar Turismo, davanti all’Itis a Bibbiena Alta. Ci sono tanti gusti di gelato, ci possono fare la granita e il bubble tea o caffè. Per mangiare qualsiasi cosa, ci sono posti a sedere sia all’interno sia all’esterno del locale. Un altro posto importante per noi, è il Palacalcetto che si trova a Bibbiena Bassa. È bellissimo perché si può giocare a calcio e ci sono festeggiati tanti compleanni.🔗 Leggi su Lanazione.it

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