Il bar del paese e le novità dei market | ecco il tour
Il bar del paese e i negozi del mercato sono stati al centro di un giro tra i luoghi più frequentati dai giovani. Durante il tour si è parlato di spazi dove si può condividere un momento di relax e di confronto, ma anche di quei locali che rappresentano punti di riferimento per la comunità. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di esprimere le proprie opinioni su questi spazi e di raccontare cosa significano per loro.
Veramente ci volete conoscere? Veramente possiamo dire ciò che pensiamo? Veramente possiamo scrivere noi ragazzi? Allora, ecco i luoghi del cuore che fanno parte del nostro "mondo". Un posto fantastico per fare un “pit stop", per passare un po’ di tempo con i familiari, o per rilassarsi è il Bar Turismo, davanti all’Itis a Bibbiena Alta. Ci sono tanti gusti di gelato, ci possono fare la granita e il bubble tea o caffè. Per mangiare qualsiasi cosa, ci sono posti a sedere sia all’interno sia all’esterno del locale. Un altro posto importante per noi, è il Palacalcetto che si trova a Bibbiena Bassa. È bellissimo perché si può giocare a calcio e ci sono festeggiati tanti compleanni.🔗 Leggi su Lanazione.it
Camping naturiste Les Manoques : luxe, nature et esprit de famille
Notizie correlate
Cento canzoni con Nino Frassica: "Al bar del paese le prime gag"Da ’Quelli della Notte’ e ’Indietro tutta’ con Renzo Arbore al ruolo cult del maresciallo Cecchini nella serie ’Don Matteo’ passando per libri cult...
Achille Lauro, nel 2027 il tour negli stadi: ecco le date dei concertiDopo un tour nei palazzetti interamente sold-out, Achille Lauro chiude un capitolo fondamentale del suo percorso live, confermandosi tra i performer...
Argomenti più discussi: Il bar del paese e le novità dei market: ecco il tour; Dalle colazioni all’aperitivo: a Verrès la novità si chiama Bar Amore Mio; Lite in un bar di Enego, intervengono i carabinieri di Solagna; La messa celebrata nel bar del paese.
??Novità ?? abbiamo acceso la WEB CAM! Ora il panorama dal nostro bar è live, sempre ! Clicca il link ?? https://www.panoramiweb.it/la-webcam-di-civitella-del-lago-tr-chiamato-anche-paese-dei-venti/ vieni a viverlo !! Panoramiweb facebook
Buongiorno. Alle ore 14.00 vi aspetto in diretta su Rai1 con una nuova puntata di Bar Centrale. Questa settimana faremo tappa a Longiano, caratteristico borgo della Romagna dove il bar di paese diventa ancora una volta luogo di incontro, racconti e punti di v x.com
Questo potrebbe essere il mio obiettivo finale reddit