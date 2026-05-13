Il 7 giugno il Gravel Vibe Tour arriva a Orio al Serio

Il 7 giugno il Gravel Vibe Tour toccherà Orio al Serio, portando a termine una tappa del suo percorso nelle città italiane. L’evento, promosso da Salomon, combina la corsa urbana con musica e momenti di aggregazione, creando un’occasione per i partecipanti di condividere un’esperienza collettiva. La manifestazione si distingue per il suo approccio che privilegia il ritmo della comunità rispetto al cronometro.

Orio al Serio. Salomon porta il gravel running nelle città italiane con il nuovo Gravel Vibe Tour, un format che unisce corsa urbana, musica e community, trasformando la corsa in un’esperienza condivisa dove il ritmo non è dettato dal cronometro, ma dall’energia delle persone che corrono insieme. A rendere ogni tappa ancora più distintiva è la presenza della Gravel DJ-Bike itinerante: una cargo bike attrezzata con consolle che accompagna il gruppo lungo tutto il percorso, suonando live durante la corsa e trasformando ogni run in un’esperienza ancora più immersiva e collettiva. Ad accompagnare il tour sarà una selezione di Dj, con l’obiettivo di creare atmosfere, connessioni ed energia uniche in ogni città.🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Da Como a Orio al Serio senza cambi, arriva la navetta diretta: tempi, fermate e prezziArriva una novità attesa da molti viaggiatori del territorio: da oggi sono in vendita i biglietti per il nuovo collegamento diretto tra Como e...

Orio al Serio, il fronte dei sindaci: meno voli notturniOrio al Serio, 11 marzo 2026 – Decisa presa di posizione dei sindaci dei Comuni aeroportuali, ovvero dei paesi che sono vicini all’aeroporto di Orio...

Il 7 giugno, il Gravel Vibe Tour arriva a Orio al SerioBergamo chiude l'evento che avrà inizio il 16 maggio, con corse urbane, una Gravel Dj-Bike itinerante e momenti dedicati alla comunità sportiva ... bergamonews.it

Salomon Gravel Vibe Tour: correre a ritmo di musicaSalomon porta il gravel running nelle città italiane con il nuovo Gravel Vibe Tour, un format che unisce corsa urbana, musica e community, trasformando il running in un’esperienza condivisa nella qual ... sportmediaset.mediaset.it