Da Como a Orio al Serio senza cambi arriva la navetta diretta | tempi fermate e prezzi
Da oggi è possibile acquistare i biglietti per un nuovo servizio di navetta diretta tra Como e l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, gestito dalla compagnia Flibco. Il collegamento permette di raggiungere l’aeroporto senza effettuare cambi di mezzo e prevede alcune fermate lungo il percorso. Sono stati comunicati i dettagli sui tempi di percorrenza, le fermate e i prezzi dei biglietti, disponibili per chi desidera utilizzare questa opzione di trasporto.
Arriva una novità attesa da molti viaggiatori del territorio: da oggi sono in vendita i biglietti per il nuovo collegamento diretto tra Como e l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, operato da Flibco.Il servizio sarà attivo a partire dal 28 aprile e rappresenta, al momento, la prima soluzione.🔗 Leggi su Quicomo.it
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