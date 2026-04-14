Da Como a Orio al Serio senza cambi arriva la navetta diretta | tempi fermate e prezzi

Da oggi è possibile acquistare i biglietti per un nuovo servizio di navetta diretta tra Como e l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, gestito dalla compagnia Flibco. Il collegamento permette di raggiungere l’aeroporto senza effettuare cambi di mezzo e prevede alcune fermate lungo il percorso. Sono stati comunicati i dettagli sui tempi di percorrenza, le fermate e i prezzi dei biglietti, disponibili per chi desidera utilizzare questa opzione di trasporto.