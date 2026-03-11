Orio al Serio il fronte dei sindaci | meno voli notturni

I sindaci dei Comuni vicini all’aeroporto di Orio al Serio hanno manifestato una posizione chiara riguardo alla riduzione dei voli notturni. La loro richiesta si concentra sulla limitazione delle operazioni durante le ore più sensibili, in risposta alle problematiche legate al rumore. La questione è stata discussa in una riunione ufficiale, con l’obiettivo di tutelare la qualità della vita dei residenti.

Orio al Serio, 11 marzo 2026 – Decisa presa di posizione dei sindaci dei Comuni aeroportuali, ovvero dei paesi che sono vicini all’aeroporto di Orio al Serio e che sono pertanto esposti al rumore provocato dagli aerei. I primi cittadini hanno sollecitato Regione Lombardia a introdurre l’Iresa, l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, un tributo che i vettori pagano per ogni volo e che serve a compensare i territori esposti al rumore, già adottato in diverse regioni italiane ma non ancora in Lombardia. L’imposta potrebbe valere ai Comuni oltre 3 milioni di euro l’anno. Rotte notturne. Ma le richieste dei sindaci non si fermano qui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

