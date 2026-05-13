Il 17 maggio Fattorie Aperte

Da parmatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 maggio si terrà nuovamente l’evento Fattorie Aperte, promosso dalla Regione Emilia-Romagna. La manifestazione mira a far scoprire alle persone il lavoro nelle aziende agricole della zona e le produzioni locali. L’iniziativa coinvolge diverse aziende agricole della regione, che aprono le porte al pubblico per visite e approfondimenti sulla vita rurale. Fattorie Aperte rappresenta un’occasione per conoscere da vicino le tradizioni e i prodotti del territorio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento di Fattorie Aperte, la manifestazione promossa dalla Regione Emilia-Romagna per avvicinare il mondo agricolo alla città, facendo conoscere le produzioni agroalimentari del nostro territorio, ricco di tradizione e cultura. Al Podere Stuard il giorno.🔗 Leggi su Parmatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

17 24 31 maggio fattorie aperte Azienda agricola Billo vi aspetta

Video 17 24 31 maggio fattorie aperte Azienda agricola Billo vi aspetta ????

Notizie correlate

“Fattorie Aperte in Campania”, il 9 maggio a Piana di Monte Verna tra convegno, laboratori e degustazioniIl Casertano torna protagonista con la diciassettesima edizione di “Fattorie Aperte in Campania”, l’appuntamento regionale dedicato alla...

Torna Fattorie aperte in Campania: laboratori e lezioni di dieta mediterraneaTrascorrere una giornata a contatto con la natura, far conoscere la vita rurale, e promuovere il consumo consapevole: sono questi gli obiettivi di...

Temi più discussi: Il 17 maggio Fattorie Aperte; Fattorie Aperte maggio 2026: Coldiretti Parma annuncia il programma; Dal fiore al miele, Soleterra di Luca Serri apre le porte al mondo delle api; Cosa fare dal 13 al 17 maggio 2026 in Abruzzo eventi per bambini e adulti.

fattorie aperte il 17 maggio fattorieSabato 9 maggio 2026 Fattorie Aperte in CampaniaTrascorrere una giornata a contatto con la natura, far conoscere la vita rurale, e promuovere il consumo consapevole: sono questi gli obiettivi di Fattorie ... napolivillage.com

Fattorie aperte 2026: l’Emilia-Romagna celebra la terra per tutto il mese di maggioA maggio Fattorie Aperte, l’iniziativa dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna giunta alla sua XXVIII edizione. ecoincitta.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web