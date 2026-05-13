Il 17 maggio Fattorie Aperte

Il 17 maggio si terrà nuovamente l’evento Fattorie Aperte, promosso dalla Regione Emilia-Romagna. La manifestazione mira a far scoprire alle persone il lavoro nelle aziende agricole della zona e le produzioni locali. L’iniziativa coinvolge diverse aziende agricole della regione, che aprono le porte al pubblico per visite e approfondimenti sulla vita rurale. Fattorie Aperte rappresenta un’occasione per conoscere da vicino le tradizioni e i prodotti del territorio.

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