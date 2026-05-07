Torna Fattorie aperte in Campania | laboratori e lezioni di dieta mediterranea

In Campania torna l'iniziativa Fattorie aperte, che offre ai visitatori la possibilità di partecipare a laboratori e lezioni sulla dieta mediterranea. Durante l'evento, si svolgono attività legate alla vita agricola e alimentare, con l'obiettivo di far conoscere le pratiche tradizionali e il rapporto tra territorio e alimentazione. Sono previste visite guidate, dimostrazioni pratiche e incontri con gli operatori del settore agricolo.

Trascorrere una giornata a contatto con la natura, far conoscere la vita rurale, e promuovere il consumo consapevole: sono questi gli obiettivi di “Fattorie Aperte”, appuntamento giunto alla XVII edizione e promosso dall’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania nell’ambito del Programma di Educazione Alimentare e Orientamento ai Consumi e delle attività di comunicazione del Complemento di Sviluppo Rurale della Campania. Sabato 9 maggio saranno 340 le Fattorie Didattiche iscritte all’Albo Regionale della Campania ad accogliere gratuitamente gruppi scolastici e consumatori, offrendo laboratori, percorsi didattici e ludici, finalizzati a far conoscere i prodotti agroalimentari di qualità campani e a valorizzare la Dieta Mediterranea.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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