Nel 1981, un attentato si verificò al Washington Hilton, lo stesso hotel dove poco tempo prima un altro episodio aveva coinvolto Ronald Reagan, che rimase gravemente ferito. In quel periodo, i due eventi si concentrarono su uno degli hotel più noti della capitale, creando un collegamento tra i due episodi che si sono verificati in luoghi simili. Le vicende sono state ampiamente documentate nei resoconti dell’epoca.

Corsi e ricorsi dello storia, ma in questo caso si tratta di luoghi. Il Washington Hilton – dove un uomo ha tentato di colpire Donald Trump – rappresenta da decenni uno dei luoghi simbolo della vita politica americana: sede della tradizionale cena dell’White House Correspondents’ Association, ma anche teatro di uno degli attentati più drammatici contro un presidente degli Stati Uniti. Il 30 marzo 1981, proprio all’esterno dell’hotel, il presidente Ronald Reaga n fu bersaglio di John Hinckley Jr., che esplose sei colpi di pistola in pochi secondi contro il corteo presidenziale. Le immagini dell’epoca- diffuse anche da agenzie come Reuters e conservate nella Reagan Library-– mostrano il momento dell’attacco e la reazione immediata degli agenti della scorta, che neutralizzarono e arrestarono l’attentatore.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attentato a Trump, al Washington Hilton nel 1981 l’attentato a Ronald Reagan che però fu ferito gravemente

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