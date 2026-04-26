Un attentato a un ex presidente si è verificato recentemente nello stesso hotel dove nel 1981 un altro leader politico fu vittima di un tentato omicidio. In quella occasione, l’attentatore sparò al presidente Ronald Reagan, che rimase ferito gravemente. Entrambi gli episodi si sono svolti nel Washington Hilton, un luogo che ha fatto da sfondo a due eventi drammatici legati alla politica statunitense.

Corsi e ricorsi dello storia, ma in questo caso si tratta di luoghi. Il Washington Hilton – dove un uomo ha tentato di colpire Donald Trump – rappresenta da decenni uno dei luoghi simbolo della vita politica americana: sede della tradizionale cena dell’White House Correspondents’ Association, ma anche teatro di uno degli attentati più drammatici contro un presidente degli Stati Uniti. Il 30 marzo 1981, proprio all’esterno dell’hotel, il presidente Ronald Reaga n fu bersaglio di John Hinckley Jr., che esplose sei colpi di pistola in pochi secondi contro il corteo presidenziale. Le immagini dell’epoca- diffuse anche da agenzie come Reuters e conservate nella Reagan Library-– mostrano il momento dell’attacco e la reazione immediata degli agenti della scorta, che neutralizzarono e arrestarono l’attentatore.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attentato a Trump, nello stesso hotel nel 1981 l’agguato a Ronald Reagan che però fu ferito gravemente

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Succede tutto in pochi attimi nella ballroom, la sala sotterranea, del Washington Hilton, il grande hotel lungo Connecticut Avenue dove nel 1981 venne ferito Ronald Reagan. Sono da poco trascorse le 8.30 quando sentiamo 4 colpi secchi di arma da fuoco. Po x.com