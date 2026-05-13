Il 13 e 14 maggio, la principessa del Galles è in Italia, con tappe a Parma e Reggio Emilia. Questa mattina è arrivata a Parma, scendendo dall’aereo proveniente dal Regno Unito. Nei due giorni successivi, visiterà diverse località e soggiornerà in strutture specifiche. Il suo tour prevede incontri e impegni ufficiali lungo il percorso, senza ulteriori dettagli sui luoghi di alloggio.

Atterrerà questa mattina a Parma, scendendo dall’aereo che l’avrà portata in Italia dal Regno Unito. Kate Middleton, principessa del Galles. Moglie dell’erede al trono britannico, il principe William, e un domani regina. Un viaggio, quello dell’ex commoner, storico e molto atteso. Il primo all’estero da quando ha scoperto, nel 2024, di avere il cancro. E il primo anche in Italia, un Paese a cui Kate è molto affezionata avendoci addirittura trascorso un anno sabbatico quando era appena maggiorenne. GUARDA LE FOTO Kate Middleton regina del primo banchetto di Stato del 2026: le foto più belle. Kate Middleton finalmente in Italia. Da diverse ore Reggio Emilia è in fermento: è nella città reggiana che la principessa si recherà oggi in veste di patrona del Royal Foundation Centre for Early Childhood.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 13 e 14 maggio Kate Middleton è in Italia: atterra a Parma e poi va a Reggio Emilia. Il programma dei due giorni di tour e dove alloggerà

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