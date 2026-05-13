Igor Arrieta vince al Giro d’Italia | Finale caotico è il successo più importante della mia carriera
La quinta tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con la vittoria di un ciclista spagnolo dopo un percorso di 203 chilometri tra Praia a Mare e Potenza. La corsa si è svolta sotto una pioggia continua, con i corridori che hanno affrontato condizioni difficili lungo il tragitto. Al termine di un finale molto combattuto, il vincitore ha dichiarato che si tratta del successo più importante della sua carriera.
Si conclude con l’incredibile vittoria di Igor Arrieta la quinta tappa del Giro d’Italia 2026. Sotto una pioggia incessante che ha accompagnato i corridori da Praia a Mare a Potenza per un totale di 203 chilometri, lo spagnolo è riuscito ad imporsi al termine di un finale appassionante. Per il classe 2001 del UAE Team Emirates XRG si tratta della seconda vittoria in carriera. Arrieta ed Afonso Eulalio (Bahrain-Victorious) rimangono da soli ed affrontano insieme la discesa verso l’arrivo di tappa. Lo spagnolo cade, successivamente scivola anche il portoghese ed i due tornano insieme. Arrieta perde confidenza, sbaglia strada ma nel finale recupera il distacco da Eulalio e si aggiudica una frazione molto complicata a causa delle condizioni meteo.🔗 Leggi su Oasport.it
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