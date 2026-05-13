Igor Arrieta vince al Giro d’Italia | Finale caotico è il successo più importante della mia carriera

La quinta tappa del Giro d’Italia 2026 si è conclusa con la vittoria di un ciclista spagnolo dopo un percorso di 203 chilometri tra Praia a Mare e Potenza. La corsa si è svolta sotto una pioggia continua, con i corridori che hanno affrontato condizioni difficili lungo il tragitto. Al termine di un finale molto combattuto, il vincitore ha dichiarato che si tratta del successo più importante della sua carriera.

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