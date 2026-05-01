Eschborn-Frankfurt 2026 vince Zimmermann | È la vittoria più importante della mia carriera

Il 1 maggio 2026, si è disputata la corsa ciclistica Eschborn-Frankfurt in Germania, vinta dal corridore tedesco Georg Zimmermann. L’atleta, indossando la maglia di campione nazionale, ha concluso la gara al primo posto. Questa vittoria è stata definita da Zimmermann come la più importante della sua carriera. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi professionisti, con la vittoria che ha avuto un forte riscontro nel panorama ciclistico locale.

Roma, 1 maggio 2026 – Per mandare davvero in archivio la primavera delle Classiche mancava ancora all'appello la Eschborn-Frankfurt 2026, la corsa tedesca che ha parlato davvero tedesco grazie a Georg Zimmermann, che si impone tra l'altro con addosso la maglia di campione nazionale. La gara. Praticamente, un tripudio per i supporter locali, che hanno ammirato il quinto successo in carriera (come ammetterà il diretto interessato ai microfoni del dopo gara), forse il più importante, del corridore della Lotto-Intermarché, squadra che a sua volta finalmente trova un sorriso e forse non proprio grazie al protagonista più atteso. Una festa a sorpresa, a maggior ragione se si considerano i primi battuti in ciò che è stata una volata ristretta: per la precisione Tom Pidcock (Pinarello-Q36.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eschborn-Frankfurt 2026, vince Zimmermann: “È la vittoria più importante della mia carriera” Notizie correlate LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: Zimmermann trionfa in volata, bene Simone GualdiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13. Leggi anche: LIVE Cocciaretto-Podrez 6-7, 6-4, 4-6, WTA Rouen 2026 in DIRETTA: arriva la vittoria più importante della carriera per l’ucraina, ma quanti rimpianti per l’azzurra Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Eschborn-Frankfurt, Pidcock favorito sul percorso più duro di sempre; Georg Zimmermann profeta in patria, Tom Pidcock e Ben Tulett sul podio: rivivi l'arrivo a Francoforte; Miguel Indurain: In Francia sono entusiasti di Seixas, ma se va al Tour e non fa niente…; LIVE Tour of the Alps 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tappa e maglia per Giulio Pellizzari! Finn impressiona!. Eschborn-Frankfurt 2026, vince Zimmermann: È la vittoria più importante della mia carrieraDeterminante per il successo del tedesco il lavoro del compagno di squadra Gualdi, quinto all'arrivo, alle spalle di Pello Bilbao ... sport.quotidiano.net LIVE Eschborn-Frankfurt 2026 in DIRETTA: Zimmermann trionfa in volata, bene Simone GualdiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI ROMANDIA DALLE 13.35 17.09 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale ... oasport.it ZIMMERMANN FIRMA LA CLASSICA DI FRANCOFORTE Georg Zimmermann conquista la Eschborn-Frankfurt 2026 dopo oltre 200 km durissimi tra muri e attacchi continui x.com ZIMMERMANN FIRMA LA CLASSICA DI FRANCOFORTE Georg Zimmermann conquista la Eschborn-Frankfurt 2026 dopo oltre 200 km durissimi tra muri e attacchi continui - facebook.com facebook