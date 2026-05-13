Idonei PA | l’appello di Sandra De Luca a Occhiuto e ai leader politici

Il 19 maggio la Prima Commissione regionale si riunirà per prendere una decisione sulla questione degli idonei pubblici. Sandra De Luca ha rivolto un appello ai leader politici e al presidente della regione, chiedendo loro di intervenire sulla questione. La discussione riguarda le nomine e le modalità di selezione degli idonei, con De Luca che si rivolge direttamente ai principali rappresentanti politici della regione.

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? Domande chiave Cosa deciderà la Prima Commissione regionale il prossimo 19 maggio?. Chi sono i leader politici chiamati direttamente in causa da De Luca?. Come cambierà la gestione del personale negli enti locali calabresi?. Perché la proposta di legge punta a superare le vecchie logiche?.? In Breve Appello a Wanda Ferro, Francesco Cannizzaro, Valeria Sudano e altri leader politici regionali.. Richiesta di supporto a Angelo Sposato della CGIL e altri rappresentanti sindacali.. Esame della proposta di legge previsto per il 19 maggio in Prima Commissione.. Obiettivo colmare il vuoto di personale qualificato negli uffici della Regione Calabria.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Idonei PA: l’appello di Sandra De Luca a Occhiuto e ai leader politici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate De Luca accusa Occhiuto: 100mila euro per comprare votiNel cuore di Messina, presso la Galleria Vittorio Emanuele, Cateno De Luca ha rivolto un’accusa diretta contro il presidente della Regione Calabria,... Ex Casa del Combattente “occupata” dai politici: Forte (M5S) attacca il “sistema De Luca”Tempo di lettura: 3 minutiUn affondo sul tema della gestione del patrimonio pubblico e un’accusa politica diretta al cosiddetto “sistema De Luca”...