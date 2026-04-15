Un politico del Movimento 5 Stelle ha criticato il modo in cui viene gestito un edificio storico, di proprietà pubblica, che attualmente si trova sotto il controllo di rappresentanti di un altro partito. La discussione riguarda la gestione del patrimonio pubblico e le accuse rivolte alle modalità di occupazione e utilizzo di questo spazio. La vicenda è stata oggetto di interventi pubblici che hanno acceso un dibattito sulla trasparenza e sulla correttezza delle pratiche amministrative.

Tempo di lettura: 3 minuti Un affondo sul tema della gestione del patrimonio pubblico e un’accusa politica diretta al cosiddetto “sistema De Luca” arriva da Lorenzo Forte, presidente del Comitato Salute e Vita e candidato al consiglio comunale di Salerno con il Movimento 5 Stelle a sostegno della candidatura a sindaco di Franco Massimo Lanocita, intervenuto sulla vicenda dell’ex Casa del Combattente, immobile pubblico cittadino che, secondo quanto denunciato, sarebbe utilizzato come sede operativa di una campagna elettorale. Secondo Forte, la questione sarebbe resa ancora più grave dalle ammissioni della stessa Fondazione Menna, che avrebbe riconosciuto come gli spazi risultino occupati senza titolo, essendo scaduti da tempo gli accordi che ne regolavano l’utilizzo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ex Casa del Combattente “occupata” dai politici: Forte (M5S) attacca il “sistema De Luca”

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