De Luca accusa Occhiuto | 100mila euro per comprare voti

Nel centro di Messina, nella Galleria Vittorio Emanuele, Cateno De Luca ha dichiarato che Roberto Occhiuto avrebbe offerto 100mila euro per acquistare voti. La denuncia riguarda un presunto tentativo di influenzamento elettorale e fa parte di un confronto pubblico tra i due politici. De Luca ha reso note le sue accuse in un momento di tensione politica nella regione.

Nel cuore di Messina, presso la Galleria Vittorio Emanuele, Cateno De Luca ha rivolto un’accusa diretta contro il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Durante una conferenza stampa, l’ex governatore ha descritto scene in cui Occhiuto sarebbe stato nei bar del viale San Martino a sollecitare appoggi elettorali, definendo tale comportamento privo di dignità. La tensione politica si acutizza con l’intervento di Federico Basile, che ha raggiunto la Calabria per offrire supporto, mentre le critiche si estendono anche verso la figura di Siracusano e le dinamiche interne al centrodestra. Il conflitto trascende la semplice polemica personale per toccare temi strutturali legati alla gestione delle cariche pubbliche e alle modalità di reclutamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - De Luca accusa Occhiuto: 100mila euro per comprare voti Articoli correlati Leggi anche: Vigili urbani trattati come dirigenti: De Luca dovrà versare 100mila euro Fabrizio Corona, Lorenzo Pellegrini gli chiede 100mila euro: l'accusa di diffamazioneI fatti contestati all'ex re dei paparazzi risalgono allo scorso 30 ottobre 2023, quando su Dillingernews fu pubblicata la notizia secondo la quale...