Sogno di lavorare con Marracash La musica? Con me fin da bambino Parla Fudasca salito sul palco dell' Ariston con Tredici Pietro per le cover

Fudasca, nome d’arte di Simone Eleuteri, è un producer romano che ha condiviso il palco dell’Ariston con Tredici Pietro durante la serata dedicata alle cover. È noto per aver espresso il sogno di collaborare con Marracash e per aver dichiarato di aver avuto fin da bambino un legame con la musica. La sua presenza sul palco si è distinta in questa occasione speciale.

"La passione per la musica nasce da piccolo, ho iniziato a giocare a guitar hero eda lì mi sono appassionato alla chitarra, così ho iniziato un corso e ho iniziato asuonare. Mentre facevo il corso ho capito che volevo comporre delle canzoni,ma la chitarra da sola non bastava. Per fortuna c'era già il computer, mio padremi ha fatto scoprire le prime DAW per gestire più strumenti, e niente, hocominciato a comporre in quel modo. Integrando la scrittura sulla chitarra, poisu una batteria, degli archi, dei pad, piano, eccetera". "La maggior influenza l'ho avuta grazie a mio padre, che mi faceva ascoltare ivinili dei Pink Floyd, Michael Jackson, Artwin Denfair, Bee Gees, Battisti. 🔗 Leggi su Today.it

Tredici Pietro debutta a Sanremo 2026 con “Uomo che cade”. Nella serata cover porta “Vita” con Galeffi, Fudasca & bandPer la prima volta in gara alla 76ª Festival di Sanremo, **Tredici Pietro approda sul palco del **Teatro Ariston con “Uomo che cade”, brano che segna...

Sanremo 2026, Gianni Morandi a sorpresa sul palco dell’Ariston con il figlio Tredici Pietro: “È stato qualcosa che mi porterò dentro per sempre”Gianni Morandi a sorpresa si è esibito con il figlio Tredici Pietro durante la serata delle cover nella quarta serata del Festival di Sanremo 2026.

