Durante le prove per la copertina, è avvenuto un incidente che ha coinvolto un artista mentre si preparava a scattare alcune foto, precipitando su un materasso e riportando una ferita alla testa. L’episodio si è verificato in un momento di lavoro, senza ulteriori complicazioni o conseguenze gravi. La performance si svolgerà comunque durante il festival, con il brano “Uomo che Cade”.

Il rapper, nella serata delle cover, si esibirà con Galeffi, Fudasca e band sulle note di "Vita" (Lucio Dalla e Gianni Morandi) Tredici Pietro, il figlio di Gianni Morandi (è ancora necessario ricordarlo?), si esibirà al Festival di Sanremo sulle note del brano "Uomo che Cade". Il titolo, purtroppo per Pietro, oltre che metaforico, si è rivelato essere una dolorosa realtà. Infatti, "durante lo shooting per la copertina del pezzo – ha raccontato il rapper a "Supernova" -, mi ritrovo su questa scala alta 1,52 metri e poi mi dovevo buttare ad angelo, a peso morto, su un materasso. C'era un acrobata che mi seguiva e mi spiegava come fare le cose. Non ho firmato nessuna liberatoria, quindi potrei intentare cause all'acrobata (ride, ndr).

© Ilfattoquotidiano.it - “Dovevo fare le foto per la copertina e mi dovevo buttare a peso morto su un materasso. Sono precipitato e mi sono mezzo aperto dietro la testa”: Tredici Pietro a Sanremo con L’Uomo che Cade

