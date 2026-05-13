Icaro – Il mito che si fa manga

Dopo oltre vent'anni dall'ultima edizione, Coconino Press ha pubblicato una versione integrale di Icaro, un progetto ideato e scritto da Jean Giraud, noto anche come Moebius. La nuova pubblicazione porta alla luce un'opera che combina elementi del mito di Icaro con uno stile distintivo del fumetto internazionale. La versione attuale si inserisce in un percorso che ripercorre la carriera di uno dei più influenti artisti del settore.

Dopo più di vent’anni della sua ultima pubblicazione Coconino Press finalmente ci riporta la nuova e integrale versione di Icaro, un progetto ideato e scritto da uno dei più grandi ed eclettici geni del fumetto mondiale Jean Giraud, in arte Moebius. L’opera non ha soltanto Moebius come asso nella manica, infatti alle matite troviamo un altro mostro sacro del fumetto mondiale, l’autore completo di molti altri capolavori, Jiro Taniguchi. Icaro – Moebius, Jiro Taniguchi; Coconino Press Ci troviamo in una non precisata epoca in Giappone, e già nelle prime pagine ci troviamo di fronte a quello che il titolo sarà, un tripudio di immagini sognanti...🔗 Leggi su Nerdpool.it

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