È iniziata una nuova rubrica su Fast News Platform dedicata all'arte, con il primo intervento di Christian Leperino, artista e docente dell’Accademia di Belle Arti di Napoli. In questa occasione, Leperino ha presentato il suo lavoro intitolato “Il sogno dell’eroe,” in cui ha collegato figure di fama internazionale e miti classici. La serie di interventi mira a esplorare le interpretazioni artistiche e culturali di temi universali.

Debutto per la rubrica di Pasquale Lettieri su Fast News Platform: protagonista Christian Leperino, artista e docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Un confronto intenso tra teoria e pratica, tra arte e impegno sociale, che racconta la forza trasformativa della scultura contemporanea. È andata in onda nella serata del 29 aprile la prima puntata del nuovo format dedicato all’arte contemporanea ideato e condotto dal critico e docente Pasquale Lettieri. La trasmissione, diffusa in streaming su Fast News Platform e accessibile globalmente grazie alla piattaforma YouTube, ha visto come ospite d’eccezione l’artista Christian Leperino, protagonista di un dialogo ricco di contenuti teorici, riflessioni artistiche e testimonianze personali.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Pasquale Lettieri Art Talk. Leperino: “Con ‘Il sogno dell’eroe’ ho unito Maradona al mito di Icaro e Partenope”

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Pasquale Lettieri Art Talk. Leperino: Con ‘Il sogno dell’eroe’ ho unito Maradona al mito di Icaro e PartenopeDebutto per la rubrica di Pasquale Lettieri su Fast News Platform: protagonista Christian Leperino, artista e docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli. laprimapagina.it

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