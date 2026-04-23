Contro il sole | Emanuele Aldrovandi porta il mito di Dedalo e Icaro al Filodrammatici

Emanuele Aldrovandi presenta al teatro Filodrammatici “Contro il sole”, uno spettacolo che rivisita il mito di Dedalo e Icaro. Con questa produzione, l’autore e regista, noto nel teatro e nel cinema, affronta per la prima volta il teatro delle ombre, collaborando con Teatro Gioco Vita. La sua ultima apparizione sul palcoscenico è avvenuta al Teatro Municipale, dove è stato applaudito per la rappresentazione “Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro”.

Emanuele Aldrovandi, noto autore e regista per il teatro e il cinema (recentemente lo abbiamo applaudito al Teatro Municipale per la Stagione di Prosa il suo “Come diventare ricchi e famosi da un momento all’altro”), per la prima volta con Teatro Gioco Vita si confronta con il teatro delle ombre.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Al Modus Claudia de Candia porta in scena “Agrumi” e il mito della madre perfettaNuovo appuntamento al Teatro degli Orti/Modus di piazza Orti di Spagna con la Rassegna Tu Donna che propone venerdì 27 febbraio alle ore 21 lo... Vinitaly, il Sannio porta l’EnoArte e il mito di Assteas: trentatrè aziende pronte a raccontare il territorioTempo di lettura: 6 minuti“Nel Sannio coltiviamo emozioni: le radici di un’identità, la bellezza di un territorio”, non è solo uno slogan ma il...