Romania | parco eolico da 253 MW rivoluziona l’energia verde

In Romania, un nuovo parco eolico da 253 megawatt è stato installato nella contea di Ialomi?a, nel sud-est del paese. Si tratta di un impianto che mira a trasformare il settore energetico locale, con un impatto significativo sulla produzione di energia verde. La struttura, situata in questa regione, rappresenta un esempio di sviluppo nel settore delle energie rinnovabili in Europa.

Ialomi?a: il parco eolico che sta ridisegnando il futuro energetico della Romania. La contea di Ialomi?a, nel sud-est della Romania, è destinata a diventare un punto di riferimento per le energie in Europa. Al centro della scena c’è il progetto eolico Ialomi?a, un’iniziativa che promette di ridefinire gli standard della produzione energetica pulita nel paese. Con una capacità di 253,1 MW, questo parco eolico non è solo un altro progetto tra i tanti, ma un vero e proprio gigante verde destinato a diventare uno dei più grandi sviluppi privati di energia rinnovabile attualmente in corso in Romania. Greenvolt Power, operatore globale nei progetti di energia rinnovabile, ha ottenuto un finanziamento da 348 milioni di euro per la costruzione del parco eolico Ialomi?a. 🔗 Leggi su Ameve.eu

A Greenvolt 348 milioni per progetto eolico in Romania(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Il gruppo Greenvolt, attraverso Greenvolt Power si è assicurato un pacchetto di finanziamenti da 348 milioni di euro per la costruzione del progetto eolico da 253,1 MW nella ... msn.com

Greenvolt: da banche finanziamento 58,5 mln per progetto eolico in RomaniaDa 49,8 MW. Conclusione stimata per II trimestre 2026 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 feb - Il Gruppo Greenvolt, attraverso Greenvolt Power, ha ottenuto un finanziamento da 58,5 milioni di euro ... borsaitaliana.it

